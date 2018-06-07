Многодетная мать, актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая недавно со скандалом уволилась с телеканала Прямой, растрогала своих подписчиков и друзей видеообращением, в котором она плачет и благодарит всех за поддержку. Обращение было опубликовано на ее странице в соцсети.

Также Снежана извинилась за то, что не смогла сдержать эмоции и ушла из своего шоу на Прямом, которое, по ее словам, было "костью в горле" для всех на телеканале.

На видео теледива, лежа в постели в больнице и всхлипывая, поблагодарила всех, кто ее поддерживает. Правда о причине того, что она оказалась на больничной койке Снежана Егорова умолчала.

Напомним, уволиться телеведущая решила после того, как в эфире передачи "Поярковnews" с участием ее бывшего супруга Антина Мухарского зрителям предложили опрос, в котором нужно было выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Антина Мухарского или Снежану Егорову.

После увольнения Снежанны, генеральный директор "Прямого канала" Евгения Захарова заявила, что телеканал не участвует в редактуре программы "Поярков News" и скандальный опрос был личной инициативой автора проекта - Сергей Поярков.

Ранее "Страна" писала о том, что Снежана Егорова выиграла суд, а Антин утверждает, что в Украине истребляют мужчин.

Также мы сообщали, что Алиментщик Мухарский приедет в Киев со сборником эротических песен "Розовые усы".