Следствие по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко готовится объявить новое подозрение. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "Украинская правда".

По его словам, благодаря имитации убийства Бабченко правоохранители получили больше информации о заказчике, и в ближайшее время готовят новое подозрение в этом деле.

"Когда оно (подозрение - Прим. Ред.) будет осуществлена юридически, тогда вы о нем узнаете", - ответил глава ГПУ на просьбу рассказать подробнее.

Как сообщала "Страна", ранее стала известна дата рассмотрения апелляции на арест Германа по делу Бабченко.

Мы писали, что из 47 лиц в "списке Бабченко" получили охрану всего 6 человек.

Ранее в СБУ рассказали, как докажут причастность России к покушению на Бабченко.