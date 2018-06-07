Международный валютный фонд (МВФ) призвал Украину сохранять центральную роль Министерства финансов в фискальной политике. Об этом заявил официальный представитель фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство финансов должно сохранять центральную и ключевую роль в фискальной политике", – сказал Райс на брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на просьбу прокомментировать решение парламента отправить в отставку Александра Данилюка в отставку с поста министра финансов по представлению премьера, Райс отметил, что МВФ не комментирует персоналии и подобные персональные вопросы.

При этом он добавил, что Данилюк играл важную роль в переговорах с Украиной, и отметил, что отправленный в отставку министр был сильным сторонником реформ.

Как сообщала "Страна", 7 июня Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Данилюка с поста главы Минфина. "За" принятие проекта правительственного постановления проголосовали 254 депутата.

Также сообщалось, что заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады об увольнения Данилюка.

А президент Петр Порошенко хотел бы видеть новым министром финансов главу комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину (БПП).