Национальные дружины заявили, что ромы, которые поселились лагерем в Голосеевском парке, имеют 24 часа, чтобы покинуть место проживания.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

"Когда полиция не справляется, Национальные дружины берут ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке", - пишут представители Нацдружин.

Фото: facebook.com/ndrugua

Напомним, в конце апреля в исторической части Киева, на Лысой горе, активисты C14 демонтировали и сожгли лагерь ромов, которые живут там в течение длительного времени. Сейчас полиция ищет пострадавших через Закарпатье.

Мы писали, что в Тернополе на лагерь ромов напали люди с бейсбольными битами.

Ранее в ООН призвали Украину расследовать нападения на таборы ромов.