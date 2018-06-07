Главное управление Нацполиции в Черновицкой области проводит расследование взрыва на территории местной психиатрической больницы, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Об этом пишет УНН.

"В сообщении в полицию о взрыве говорилось о том, что несовершеннолетний парень поднял с земли барсетку, которая взорвалась у него в руках. С краплеными ранами верхних и нижних конечностей, а также раной пальца руки подростка доставили в больницу скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Взрыв произошел на территории Черновицкой психиатрической больницы 4 июня. На место инцидента выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Шевченковского отделения полиции, взрывотехническая и кинологическая службы полиции, эксперты-криминалисты, работники СБУ и спасатели. С места происшествия саперы изъяли и направили на экспертизу остатки неизвестного устройства, которое взорвалось.

Установлено, что указанный взрыв не связан с антитеррористическими учениями, которые проводит на территории Черновицкой области СБУ.

Во время общения полицейских с потерпевшим выяснилось, что парень сам принес сумку на территорию психбольницы. Однако, окончательно установить происхождение устройства пока не удалось, поскольку подросток каждый раз меняет свои показания. Несмотря на то, что потерпевший неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные уголовные преступления, в том числе и за кражи, полицейские проверяют версию о том, что парень мог похитить сумку.

Также известно, что отец мальчика недавно вернулся из зоны проведения Операции объединенных сил. Поэтому полиция рассматривает также версию о том, что отец парня мог привезти с собой взрывное устройство.

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