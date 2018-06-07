В Минобороны отчитались об активной работе по диверсификации производства боеприпасов на предприятиях в Украине.

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов - Прим.Ред.)... Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия. Существует определенный дефицит в больших калибрах. Такие калибры используются в странах бывшего СССР. Попытки осуществить закупку в этих странах, к сожалению, оказались тщетными, поэтому на сегодняшний день активно ведется работа по созданию производства боеприпасов на отечественных предприятиях", - сказал Шостак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.

Как сообщала "Страна", в Москве суд арестовал украинца, подозреваемого в контрабанде запчастей для военной техники. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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