Киевские спасатели установили, что естественного падения куска бетона, который едва не оторвал руку пассажиру автомобиля, с Берестейского моста не было.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Прохожие были свидетелями того, как группа молодых людей отрывала фрагменты подпорной стенки моста и сверху сбрасывала куски бетона на проезжую часть. Один такой фрагмент стенки упал на машину, которая двигалась по проезжей части", - говорится в сообщении.

Напомним, на проспекте Победы в Киеве с Берестейского моста упал кусок бетона, который рухнул на проезжавший автомобиль. Пассажир авто, проезжавшего в тот момент под путепроводом, получил серьезную травму. Пассажир авто госпитализировали с серьезной травмой руки (практически оторвало).

Ранее "Страна" сообщала, что мост не устал. У Кличко опровергли сообщения об обрушении путепровода на Выдубичах.

Также в Киеве перекроют "уставший" Шулявский мост для ремонта.