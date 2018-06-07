Дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы продолжит рассматривать высказывания замминистра здравоохранения Александра Линчевскогопо поводу программы лечения украинских граждан за рубежом в понедельник, 11 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

Такое решение было принято членами дисциплинарной комиссии на заседании в четверг, 7 июня.

Напомним, комиссия рассматривает дисциплинарное производство в отношении Линчевского, который позволил себе неосмотрительное высказывание о лечении украинских онкобольных за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом - Прим. Ред.) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал Линчевский.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман решил разобраться с заместителем главы Минздрава Линчевским.

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