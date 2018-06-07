Дисциплинарная комиссия продолжит разбираться со скандальным Линчевским 11 июня
Дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы продолжит рассматривать высказывания замминистра здравоохранения Александра Линчевскогопо поводу программы лечения украинских граждан за рубежом в понедельник, 11 июня. Об этом сообщает Интерфакс.
Такое решение было принято членами дисциплинарной комиссии на заседании в четверг, 7 июня.
Напомним, комиссия рассматривает дисциплинарное производство в отношении Линчевского, который позволил себе неосмотрительное высказывание о лечении украинских онкобольных за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате о результатах аудита.
"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом - Прим. Ред.) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал Линчевский.
Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман решил разобраться с заместителем главы Минздрава Линчевским.
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