Украинские следователи не исключают версию того, что "список 47" (список фамилий потенциальных жертв террористических актов на территории Украины) мог попасть в распоряжение СМИ из страны, в которой находится заказчик этих преступлений (то есть России - Прим. ред), заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Однако будут также отрабатывать и версию "утечки" информации из украинских правоохранительных органов, передает "Интерфакс- Украина".

"Следствие не исключает, что этот список был предоставлен журналистам не из Украины, а из страны, где находится заказчик данных убийств для дискредитации следствия. Конечно, возможна утечка из украинских правоохранительных органов. Обе версии будут тщательно расследованы", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Как сообщала "Страна", Луценко много раз сообщал разноречивые сведения касательно списка жертв, связанного с делом Бабченко, в том числе он заявил, что "расстрельный список Кремля" не является тайной.

Напомним, сначала со слов Луценко, речь шла о "списка 30", а не "список 47" по делу Бабченко.