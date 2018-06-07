В четверг, 7 июня в Киеве, в районе парка КПИ на проспекте Победы столкнулись два легковых авто - Lexus и BMW. Водителя последней госпитализировали в реанимацию. Он не был пристегнут.

ДТП произошло около 13:20, сообщает Информатор.

BMW двигался по проспекту Победы в сторону центра города и зацепил Lexus, который ехал по соседней полосе. После этого водитель "немца" не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на обочину и несколько раз перевернулся.

Его унесло приблизительно на 70 метров от дороги.

По предварительным данным, водитель BMW превысил скорость и не справился с управлением. Пристегнут не был. Его госпитализировали в реанимацию с травмами головы, шеи, грудной клетки. По словам сотрудников полиции, травмы совместимы с жизнью.

Водитель Lexus отделался испугом, на автомобиле пару царапин. Других пострадавших нет.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", на Броварском проспекте в Киеве у "евробляхера" лопнуло колесо на большой скорости. Автомобиль получил серьезные повреждения, но водителю удалось избежать травм благодаря тому, что он был пристегнут ремнями безопасности.

Напомним, что в Киеве от клещей обработали четыре парка: где безопасно отдыхать.