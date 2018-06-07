Президент Украины Петр Порошенко на вопрос шеф-редактора "Левого берега" Сони Кошкиной о "списке смертников-47" заявил, что "это дело СБУ, сам он тут ни при чем и он список не видел и не согласовывал".

Об этом журналист Сергей Гришин рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гришина, разговор произошел 6 июня, во время поздравления президентом журналистов с их профессиональным праздником.

"(Президент - Прим. Ред.) включил режим "снежинка", я не я, дочь не моя. Причем тут шо, это все СБУ. И тут произошло очень интересное, президент оговорился (или нет). Сказал примерно следующее "это тема СБУ, я вообще не причем, мне этот список не показывали и я его не погоджував". Кошкина ему сказала, что он сейчас проговорился. На что он отшутился", - сообщил Гришин.

Также журналист утверждает, что Порошенко поругался с Кошкиной. "Она ему в лицо сказала, что он не изберется на второй срок. Чем взбесила и он начал откровенно хамить", - сообщил журналист, добавив, что лично он на встрече не присутствовал.

Еще один участник встречи также подтвердил "Стране", что Кошкина заявила о невозможности для Порошенко избраться на второй срок, чем вывела его из себя.

Фото: https://t.me/grishyn

Соня Кошкина отказалась комментировать данную ситуацию. "Если встреча офф рекордс, значит она не комментируется", - сообщила она "Стране".

Ранее "Страна" сообщала, что "после таких спецопераций доверие на нуле". Как возник "расстрельный список" и почему за него возбудили дело по "Стране".

Также Бабченко рассказал, как составлялся "расстрельный список" из 47 журналистов.