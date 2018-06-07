5 июня команда телеканала «Интер» доставила два пневмотонометра в детское отделение КГКОБ «Центр микрохирургии глаза». Необходимая сумма для покупки этих аппаратов была собрана всего за два месяца!

Фонд «Интер – детям» уже пятый год собирает средства на покупку жизненно важного оборудования для детских больниц. Но цель, заявленная в феврале этого года, стала особенной и символичной, считает ведущая телеканала «Интер» Анастасия Даугуле: «Телевидение – это в первую очередь возможность увидеть другие города, явления, события, факты, страны. Ключевое здесь слово – увидеть. Мы, современные люди, стремительно теряем возможность видеть. Медики приводят шокирующие цифры: на профилактических осмотрах в этом году у 70% детей выявлены различные патологии зрения. 10 лет назад эта цифра была меньше ровно в два раза! Медики считают: первое, что сегодня необходимо украинским детям, – качественная диагностика, а именно – пневмотонометры».

Пневмотонометры – аппараты новейшего поколения, которые позволяют быстро и безболезненно измерить внутриглазное давление и диагностировать на ранней стадии врожденные заболевания глаз, в том числе – глаукому. Именно глаукома сегодня является самой распространенной причиной полной потери зрения у детей и взрослых. Шанс сохранить зрение при этом заболевании дают своевременная диагностика и правильное лечение. До этого в Центре был всего один пневмотонометр. И к нему всегда была очередь на несколько месяцев вперед.

«Я хочу поблагодарить телеканал «Интер» за проведение благотворительного аукциона, который позволил приобрести два таких современных аппарата, – говорит Владимир Лява, первый заместитель главврача Центра микрохирургии глаза. – Потребность в этих аппаратах именно в нашем учреждении очень велика – и для диагностики заболеваний, и в послеоперационный период».

Только за неделю через поликлинику и стационар Центра проходит около 400 маленьких пациентов со всей Украины. За год здесь оперируют более двух тысяч детей. Каждый своевременный диагноз и операция означают, что ребенок будет видеть этот мир и жить полноценной жизнью. Киевлянин Александр Мельник и его 13-летняя дочь Даша уже третью неделю приезжают в Центр на послеоперационные обследования. Благодаря пневмотонометру девочке вовремя диагностировали катаракту в обоих глазах. Один глаз уже прооперирован. Через три месяца прооперируют второй. И ей нужно регулярно измерять внутриглазное давление, чтобы врачи могли контролировать процесс выздоровления.

Благодаря всем участникам аукциона «Интер – детям» Даше и тысячам других детей придется намного меньше ждать своей очереди на обследование. Ведь в детском отделении больницы теперь будут работать уже не один, а два необходимых аппарата, а еще один – в детском отделении поликлиники Центра микрохирургии глаза. Один из доставленных аппаратов сразу подключили и настроили. Его работу лично протестировал Андрей Данилевич, ведущий социального ток-шоу «Касается каждого».

«Для нас это важный и торжественный день, когда оборудование доставлено в Центр микрохирургии глаза, – говорит Андрей. – Мы несколько раз в год посвящаем эфир ток-шоу аукциону. И так приятно осознавать, что мы сделали это вместе, это наше общее большое дело. Хочется сказать огромное спасибо телезрителям за их неравнодушие, всем известным украинцам, которые выставляли свои лоты, тратили личное время, передавали ценные и памятные вещи, организовывали такие масштабные мероприятия, как футбольный матч или благотворительный спектакль, чтобы нужная сумма была собрана и наши дети могли видеть».

Примечательно, что средства на покупку двух пневмотонометров были собраны всего за два месяца. Это рекордный срок для аукциона и показатель того, что аукцион становится масштабнее и значимее. И что все больше людей доверяют благотворительной онлайн-площадке, созданной телеканалом «Интер» 5 лет назад.

«Мы рады, что собрали средства так быстро, буквально за два месяца, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Аппарат доставлен в клинику, и он уже работает – в этом смысл. В первую очередь это важно для детей, которым он действительно необходим. Когда что-то необходимо, то не просто месяц, а день имеет значение, и даже час. Конечно, мы будем продолжать аукцион. Мы продолжаем все проекты, которые находят поддержку, отклик среди миллионов людей. В чем сущность телевидения – мы можем запускать процессы, которые носят масштабный характер. Наш проект по благотворительности, частью которого является аукцион, – это очень масштабный проект. Но мы же не одни его делаем. Мы являемся центром этого проекта, вокруг которого уже сформировались тысячи людей и формируются. Те, которые помогают. Те, которые благодаря этому вылечились, дай Бог, и имеют возможность лечиться».

После покупки двух пневмотонометров на счету фонда «Интер – детям» осталось 103 тыс. гривен. И команда телеканала «Интер» вместе с тысячами неравнодушных людей продолжает сбор средств на приобретение жизненно важного оборудования для спасения детских жизней. Мы объявляем новую цель: ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака. Это главное медицинское учреждение Украины онкологического профиля. С каждым годом все больше детей направляются сюда на лечение. Создание палаты для трансплантации костного мозга позволит существенно сократить очередь на их лечение. А ведь в их случае время ожидания трансплантации – действительно вопрос жизни и смерти.

Уже сегодня на сайте deti.inter.ua – десятки лотов, которые может выкупить любой желающий. И аукцион постоянно пополняется новыми эксклюзивными мастер-классами, приглашениями на съемки и сувенирами с автографами звезд. Приобретая лот, вы совершаете сразу два добрых дела: приобретаете уникальный подарок для себя или близкого человека и одновременно принимаете участие в большом и важном общем деле. Присоединяйтесь!