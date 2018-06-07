Регламентный комитет ВР 7 июня на своем заседании признал немотивированным представление Генпрокуратуры "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Пономарева Александра Сергеевича", пишут "Факты".

Во время заседания комитета генеральный прокурор Юрий Луценко продемонстрировал нардепам видео, на котором видно, как Пономарев отбирает телефон у журналистов.

"Речь идет не о частном лице, а о публичном лице, народном депутате Украины. Публичное лицо в публичном месте имеет суженные права. Хотите держать свои разговоры в тайне, не баллотируйтесь на публичные должности!" - заявил Луценко.

Защита народного депутата Пономарева настаивала на том, что он имеет право на приватные разговоры и журналисты нарушили это право, когда делали видеофиксацию его разговора в кулуарах Рады.

Напомним, Александр Пономарев подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а также умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

Ранее Страна" писала о том, что комитет Рады вернул Парубию представление на нардепа-оппозиционера Дунаева.

Также мы сообщали, что Парубий передал представления ГПУ на Вилкула и Колесникова в регламентный комитет Рады.