Верховная Рада осуждает приговор Московского городского суда Российской Федерации гражданину Украины Роману Сущенко и призывает мировое сообщество ввести санкции против России в связи с приговором и продолжением политических преследований.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект постановления (№8446) об обращении к парламентам иностранных государств, парламентских ассамблей международных организаций, мировых лидеров и мировому сообществу поддержали 238 народных депутатов на пленарном заседании в четверг вечером.

Как сообщала Страна, российские СМИ написали, что Сущенко пытался узнать о подготовке наступления "ДНР" на Мариуполь.

Ранее защита обжаловала приговор украинскому журналисту Сущенко.

Стало известно, что адвокат Вышинского не исключает, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.