Во время сегодняшней "прямой линии" с российским президентом Владимиром Путиным ему поступил вопрос о президенте Украины Петре Порошенко, на который лидер РФ ответил своеобразным образом.

В частности, Путина спросили, зачем он "признает" украинского президента Порошенко. Путин произнес: "Очень интересный вопрос", но не стал на него отвечать и сразу перешел к следующему вопросу.

Фото: twitter.com

Напомним, "Страна" вела онлайн трансляцию ежегодной "прямой линии", во время которой российский президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на обращения и вопросы граждан России.

Также мы сообщали, что Путин заявил о возможном обмене режиссера Сенцова на журналиста Вышинского.