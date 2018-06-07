Путин во время "прямой линии" своеобразно отреагировал на вопрос о Порошенко
Во время сегодняшней "прямой линии" с российским президентом Владимиром Путиным ему поступил вопрос о президенте Украины Петре Порошенко, на который лидер РФ ответил своеобразным образом.
В частности, Путина спросили, зачем он "признает" украинского президента Порошенко. Путин произнес: "Очень интересный вопрос", но не стал на него отвечать и сразу перешел к следующему вопросу.
Фото: twitter.com
Напомним, "Страна" вела онлайн трансляцию ежегодной "прямой линии", во время которой российский президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на обращения и вопросы граждан России.
Также мы сообщали, что Путин заявил о возможном обмене режиссера Сенцова на журналиста Вышинского.
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