Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA со штаб-квартирой в Делфте (Нидерланды) ищет партнеров в Украине для производства своей мебели. Об этом идет речь в сообщении Офиса по продвижению экспорта при Министерстве экономразвития и торговли Украины.

"14 июня в городе Киев в рамках Украинско-шведского бизнес-форума представители шведской компании IKEA готовы встретиться для налаживания сотрудничества с украинскими производителями продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обязательных требований компании IKEA - значительные производственные мощности на территории Украины и ежегодный денежный оборот свыше 2 млн евро.

"Письма о желании сотрудничества с контактными данными можно отправлять до 11 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что известные шведские бренды IKEA и H&M (Hennes & Mauritz) выйдут на украинский рынок в 2018 году.

Также мы сообщали, что минувшей зимой умер 91-летний основатель компании IKEA Ингвар Кампрад.