Полиция взяла под охрану 6 из 47 лиц из списка возможных жертв среди журналистов и блогеров, связанных с делом Бабченко. Об этом Украинским новостям сообщил сотрудник Министерства внутренних дел.

"Шесть человек полиция взяла под охрану", - сказал он.

По его словам, они находятся под охраной, но не круглосуточно.

При этом собеседник не уточнил, кого именно охраняет полиция.

Как сообщала Страна, ранее Бабченко рассказал, как составлялся "расстрельный список" из 47 журналистов. "Хотите я вам скажу, как составлялся этот список? По Гуглу," - рассказал журналист.

Мы писали, как возник "расстрельный список" и почему за него возбудили дело по "Стране".

Кстати, еще до публикации "Страны" Юрий Луценко заявил, что "расстрельный список Кремля" не является тайной.