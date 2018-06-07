В Украине население сокращается катастрофическими темпами, а гендерная идеология может окончательно разрушить институт семьи.

Такую точку зрения на сайте Censor.net высказала Анна Турчинова, кандидат педагогических наук, декан факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, жена главы СНБО Александра Турчинова.

В статье "Гомодиктатура. Как развращать детей" она пишет, что гендерная идеология, целью которой является преодоление гетеросексуальности (то есть влечения мужчины к женщине и наоборот) и создания нового типа человека, добралась в Украине до школ.

Она пишет, что в стране есть государственное учреждение "Институт модернизации содержания образования", который занимается рецензированием школьных учебников. При этом учреждении работает антидискриминационная комиссия, которая и лоббирует гендерную идеологию.

Турчинова приводит несколько примеров рецензирование заключений этой комиссии.

Фото: censor.net.ua

Она также пишет, что в состав этой комиссии числом 21 человек входят 12 человек с научными степенями (филологи, философы, социологи, юристы и педагоги), но нет ни одного доктора наук, а "остальные вообще неизвестно кто".

"Здесь вы увидите и лаборантов (правда неизвестно даже, какой кафедры), и учителей какого-то гендерного информационно - аналитического центра "Крона" (что это за центр?), и ассистентку факультета социологии, и благотворительную организацию "Сеть" ( опять вопрос - что это?), и координатора от Amnesty International, и заведующего библиотеки. У меня вопрос: КТО ЭТИ ЛЮДИ? Почему они имеют право проводить рецензирование учебников? Почему, вообще, учебники должны проходить непонятную гендерную экспертизу? Кто выбирал этих людей и по какому принципу это осуществлялось?", - возмущается Турчинова.

Она считает, что гендерная идеология направлена на ликвидацию классической модели семьи.

"В Украине население сокращается скорость просто катастрофическими темпами. По последним данным нас уже только 42 миллиона. Гендерная идеология разрушает семью, как оплот любви, безопасности , надежности, защиты, понимания и духовного тепла. В стране, которая в прямом смысле защищает свою территорию, которая защищает свое право на существование, отстаивает свою идентичность, где на фронте гибнут мужчины и женщины, распространять эту антинаучную идеологию, которая ведет исключительно к одному - вымиранию - это просто преступление", - пишет педагог.

"Надеюсь, что родители не останутся в стороне, потому что иначе с сентября вашим детям расскажут, что вы уже не родители. Надеюсь, что и правительство вместе с президентом положат конец этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим содом и гоморру вживую", - подытожила Анна Турчинова.

Ранее "Страна" сообщала, что в Финляндии трансгендер впервые родил ребенка.

Также в Киеве напали на участников марша за гендерное равенство.