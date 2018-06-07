Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность обмена приговоренного в РФ к 20 годам колонии украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Херсоне главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По его словам, Вышинского арестовали за то, что он журналист.

"Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые. Поэтому мы пока об этом не думали", — сказал Путин, отвечая на вопрос.

Напомним, Путин сегодня проводит свою традиционную "прямую линию". Это ежегодная программа, во время которой он в прямом эфире отвечает на обращения и вопросы граждан России. "Страна" ведет онлайн-хронику мероприятия.

Ранее Путин прокомментировал обострение ситуации на Донбассе. Во время "прямой линии" ему задали вопрос, что будет, если украинская армия пойдет в наступление.

"Если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые там живут в ЛНР и ДНР. Мы оказываем этим республикам помощь и будем делать это дальше", - заявил президент РФ.