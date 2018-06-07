Дочь британского миллиардера, владельца модной империи Topshop Филиппа Грина, 27-летняя Хлое Грин родила ребенка американцу Джереми Миксу, которого называют "самым красивым преступником в мире". Молодая мать сообщила об этом событипи в Instagram, отметив, что они стали родителями мальчика.

Фото: instagram.com

Малыша назвали Джейден Микс-Грин. Сообщается, что Хлое рожала на яхте в Средиземном море у берегов Монако. На борт был доставлен ее врач. О родах на яхте мисс Грин мечтала давно, так как комфортно чувствует себя на морских просторах.

Известно, что Джереми ранее состоял в одной из банд Лос-Анджелеса, но после того, как в 2014 году его снимки из полицейского участка появились в интернете, на его сексуальную внешность обратили внимание. Еще находясь в тюрьме, он заключил контракт с модельным агентством. Его дебют на подиуме состоялся в феврале 2017 года - в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

По данным Daily Mail, о романе Джереми и Хлое стало известно летом прошлого года. В сети появились фото целующейся на яхте пары. А познакомились они в мае на кинофестивале в Каннах.

Ради Хлое 34-летний Микс бросил свою жену Мелиссу, которая ждала его, пока он отбывал свой тюремный срок. У пары, которая сейчас оформляет развод, есть девятилетний сын.

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