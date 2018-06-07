Заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады в четверг уволить главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьера, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

"Юрий Буца и Сергей Марченко уходят вслед за министром", – сказал он.

Юрий Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управление европейской интеграции.

Сергей Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

Помимо них в Минфине есть первый заместитель Оксана Маркарова, которая с марта 2015 года занимала должность замминистра - руководителя аппарата, а теперь будет исполнять обязанности главы Минфина, а также госсекретарь Евгений Капинус и заместитель министра Андрей Градиль.

Как сообщала "Страна", у Порошенко уже нашли претендента на место Данилюка.

Мы писали, что украинские евробонды упали из-за новостей об отставке Данилюка.