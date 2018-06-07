В ответ на информацию представителей так называемой "ЛНР" о том, что ВСУ обстреляли маршрутку в неподконтрольном Украине поселке Голубовское Луганской области, в ООС заявили, что в поселке подорвали взрывное устройство сепаратисты.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз прибегли к провокациям и терактам против мирного населения. Сегодня, 7 июня около 10:30, оккупанты совершили преступление в населенном пункте Голубовское, что на Луганщине на временно оккупированной территории, против мирного населения", - сказано в нем.

В жилом квартале населенного пункта террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители.

В результате обстрела 4 женщин и 2 мужчин получили ранения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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