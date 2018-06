Видео, на котором вице-президент США Майк Пенс копирует действия президента США Дональда Трампа, стало вирусным. Об этом пишут аменриканские СМИ.

В ролике запечатлено, как Трамп берет бутылку воды и ставит ее со стола на пол, сразу же за этим Пенс копирует Трампа и ставит свою бутылку на пол. Случай произошел во время заседания 6 июня в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне.

Как отмечает Newsweek, интернет-пользователи стали высмеивать необъяснимое поведение Пенса видео быстро разошлось по соцсетям. Один из пользователей предположил, что перед входом Трамп сказал Пенсу "следовать его примеру", и, судя по всему, вице-президент прошел тест на лояльность.

I am laughing so goddamn hard at this video of Trump inexplicably putting his water bottle on the floor, and Pence immediately doing the same for no reason whatsoever. pic.twitter.com/qEFPzKClYj