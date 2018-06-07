Видео, на котором вице-президент США Майк Пенс копирует действия президента США Дональда Трампа, стало вирусным. Об этом пишут аменриканские СМИ.

В ролике запечатлено, как Трамп берет бутылку воды и ставит ее со стола на пол, сразу же за этим Пенс копирует Трампа и ставит свою бутылку на пол. Случай произошел во время заседания 6 июня в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Вашингтоне.

Как отмечает Newsweek, интернет-пользователи стали высмеивать необъяснимое поведение Пенса видео быстро разошлось по соцсетям. Один из пользователей предположил, что перед входом Трамп сказал Пенсу "следовать его примеру", и, судя по всему, вице-президент прошел тест на лояльность.

Ранее страна писала о том, что в сатирическом телешоу США высмеяли платную встречу Порошенко с Трампом.

Также мы сообщали, что на американском телешоу Джонни Оливера посмеялись над "смертью" Аркадия Бабченко.

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