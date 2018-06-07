На предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, ФИФА намерена серьезно бороться с проявлениями расизма на стадионах.

Об этом заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, передает Sky Sports.

"Я бы не сказал, что мы обеспокоены такими проблемами, как дискриминация, нарушение прав человека и безопасность, но мы относимся к ним крайне серьезно. В процессе подготовки к турниру мы приняли соответствующие меры. У нас есть четкая трехступенчатая процедура борьбы, и в случае проявлений расизма судья вправе остановить, прервать и даже отменить игру.

Если что-то подобное произойдет, то благодаря мониторинговой системе последуют незамедлительные санкции. Конечно, мы хотим, чтобы этого не случилось. О серьезных последствиях все предупреждены", - заявил Джанни Инфантино.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА не позволила открывать официальные фан-зоны Мундиаля в Крыму.