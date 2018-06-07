Пожар на электроподстанции оставил без электроэнергии 75% абонентов Суворовского района Одессы. Об этом сообщила пресс-служба одесского горсовета.

Пожар возник в 3:23 часа ночи 7 июня на электроподстанции (ПС 110/10) "Крымская", что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора.

Для обеспечения безопасности в ходе ликвидации возгорания подстанция "Крымская" была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ Северного РЭС.

На видео видно, что огонь от загоревшейся подстанции поднимается вверх на несколько десятков метров.

Видео: Youtube.com/Телерадиокомпания Град

По предварительным данным, электроснабжение будет возобновлено после ликвидации последствий технологического нарушения. Планируется, что электричество в домах одесситов появится к концу дня 7 июня.

Как сообщала "Страна", ранее из-за подобного возгорания на подстанции Центр Киева оказался обесточенным.

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