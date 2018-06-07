В Аргентине нашли мертвой в собственной квартире Буэнос-Айреса младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету. Об этом сообщает аргентинское издание La Nación.

Информацию о смерти Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.

"Подтверждаем, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась ночью в среду. Предположительно, речь идет о суициде", - заявили в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Как сообщают СМИ, 33-летняя женщина, вероятно, страдала от депрессии.

Соррегьета приходилась крестной матерью младшей дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы - Арианы.

Нидерландская королева Максима родом из Аргентины, она стала подданной Нидерландов в 2001 году перед свадьбой с Виллемом-Александром.

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