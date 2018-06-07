В ФИФА, по сути, не разрешили России открывать официальные фан-зоны предстоящего чемпионата мира по футболу - 2018 в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает СС со ссылкой на Р-Спорт.

"Мы и Федеральное агентство по туризму обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу и не получили ответа. Такая своеобразная позиция - нет ни отказа, ни ответа. По сути это есть запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу.

Это видимо придется делать не в таком массовом масштабе, как могло быть. Были проекты организации отдыха болельщиков, но их пришлось отменить. Нет, к сожалению, официального разрешения на трансляцию, а это соответственно блокирует какие-то либо активности", - сообщил крымский министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Пеле заявил, что у Бразилии нет команды, а один Неймар не выиграет ЧМ-2018.