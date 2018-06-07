Вечером 6 июня в селе Черная Тиса на Закарпатье было совершено жестокое насилие над животным: мужчина привязал коня к автомобилю и протащил его по дороге.

Об этом говорится на странице в Facebook "Чорнотисянський Рідний Край".

Утверждается, что бывший работник лесного хозяйства - экс-помощник лесовода - Василий Максимюк якобы находился в нетрезвом состоянии, когда поймал домашнее животное на пастбище и привел его на улицу. Впоследствии он привязал коня к своему автомобилю марки УАЗ и начал тащить его по асфальту.

"Как оказалось по следам на улице асфальта, невиновное животное, сопротивляясь всеми силами перед животным садистом, упаралось всем телом, - что даже лишилось подков", - говорится в сообщении. На пути также остались следы от "пробуксовки колес".

На фото видно что у коня содрана шкура на боках, а также поврежден глаз.

Фото: facebook.com/go.chrk

Отмечается, что конь принадлежал многодетной семье.

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