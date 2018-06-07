Апелляционный суд Киевской области реабилитировал петлюровского атамана Киевской области Федора Артеменко-Орлика и его соратников Якова Хоменко-Смутенко и Федора Ногу, которые в начале ХХ века оказывали сопротивление коммунистическому режиму, сражаясь за независимость Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“В порядке ст. 7 Закона Украины "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине", решением Апелляционного суда Киевской области реабилитирован петлюровский атаман Киевской области Артеменко-Орлик Федор Петровича и его собратья Хоменко-Смутенко Яков Несторович и Нога Федор Архипович”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, они оказывали сопротивление коммунистическому тоталитарному режиму, участвовали в вооруженных отрядах Украинской Народной Республики и совершали другие действия, которые безусловно свидетельствуют об их борьбе за независимость Украины в начале ХХ века.

Так, в Киевской области в 1920-1922 годах начали борьбу против большевистских захватчиков отряды под председательством атамана Орлика в районе Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Клавдиево, Бородянки, Тетерева, Радомышля, Иванкова, Дымера, Чернобыля, Фастова, Макарова, которые атаковали большевистские гарнизоны и воинские части Красной армии и проводили агитационную работу среди населения.

Установлено, что за свою освободительную деятельность постановлением Киевской Губернской чрезвычайной комиссии от 26 февраля 1922 года Артеменко-Орлик Федор Петрович, Хоменко-Смутенко Яков Несторович и Нога Федор Архипович были признаны врагами советской власти, неисправимыми бандитами и приговорены по ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Уголовного кодекса УССР 1922 года к высшей мере наказания — расстрелу.

Изучением архивного уголовного дела установлено, что указанные лица были необоснованно осуждены за борьбу за независимость Украины, которая проявилась в участии и руководстве вооруженными отрядами УНР, а также в борьбе против действующей власти другим способом.

Прокуратура Киевской области отстояла свою принципиальную позицию относительно признания необоснованным осуждение петлюровского атамана Киевской области и двух его соратников к высшей мере наказания — расстрелу и добилась их реабилитации.

Напомним, 14 октября 2017 года в Виннице впервые в Украине установили памятник Симону Петлюре.

Симон Петлюра (1879-1926) — украинский политический и революционный деятель, глава Директории Украинской Народной республики с 1919 по 1920 годы. После Февральской революции он организовал и возглавил Украинский фронтовой комитет и боролся против Красной армии. После разгрома войск Директории большевистскими войсками бежал в Варшаву и заключил соглашение с поляками. Летом 1920 года выехал за границу. С 1924 года жил в Париже, где был убит анархистом Самуилом Шварцбардом из мести за еврейские погромы в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде собрались восстановить процедуру реабилитации жертв коммунистического режима.

Также Луценко обещает реабилитировать участников повстанческого движения.