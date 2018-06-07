Национальная сборная Панамы, которая сыграет на чемпионате мира - 2018 в группе G с Бельгией, Англией и Тунисом по пути на Мундиаль угодила в неприятную ситуацию.

Панамские футболисты прилетели в Норвегию, чтобы провести контрольный поединок 6 июня, и стали жертвами дерзких воришек.

Об этом сообщает официальный Twitter федерации футбола Панамы.

Фото: twitter.com/fepafut

Перед игрой сборная Панамы остановилась в отеле в Осло. Воры воспользовались отсутствием футболистов и обокрали три номера, в которые были заселены игроки. Полиция изучила место преступления и начала расследование.

Ко всему этому, и последний подготовительный матч к чемпионату мира - 2018 Панама проиграла Норвегии со счетом 1 - 0.

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