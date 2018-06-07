Президент Петр Порошенко хотел бы видеть новым министром финансов главу комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину (БПП).

По данным источников "Украинской правды" в руководстве фракций коалиции, именно ее президент предпочитает видеть на месте Александра Данилюка.

Однако на данном этапе согласования этой кандидаты нет.

Исполнять обязанности министра будет первая заместитель министра Оксана Маркарова.

Верховная Рада продлила утреннее заседание для рассмотрения представления премьер-министра об увольнении Данилюка с должности министра финансов. В 14:31 Владимир Гройсман начал озвучивать свою мотивацию такого решения. В итоге депутаты-таки отправили Данилюка в отставку.

Как сообщала "Страна", на заседание Верховной Рады 7 июля также проголосовали за Антикорсуд. "За" такое решение отдали голоса 315 народных депутатов.