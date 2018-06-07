Сегодня Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде - документ прошел второе чтение и скоро его направится на подпись президенту.

После долгих баталий, которые шли всю ночь и все утро вплоть до голосования, парламент принял документ, плюс-минус устраивающий антикоррупционных активистов.

В законопроекте сохранено право международных экспертов утверждать судей на должности. Или же наоборот - защищать их от увольнения.

Этот болезненный компромисс тяжело дался властям - окончательную формулировку по международным "смотрящим" согласовали впритык - за пять минут до принятия. Хотя с момента первого чтения законопроекта уже минуло больше трех месяцев.

Компромисс - потому что Антикоррупционный суд, согласно закону, начнет действовать не раньше середины 2019 года. И это в лучшем случае: нужно принять еще ряд сопутствующих законов.

Поэтому до выборов нынешним властям бояться нечего. А если их итоги окажутся плачевными для нынешней вертикали, то проблемы с Антикорсудом придется решать уже новым лидерам страны.

"Страна" вспомнила главные особенности Антикоррупционного суда, за который сегодня проголосовал парламент.

История создания Антикорсуда

Разговоры о необходимости такой структуры в Украине начали ходить давно - еще с момента появления (при деятельном содействии западных партнеров) первых антикоррупционных органов, НАБУ и САП. Которые сразу столкнулись с проблемой - любые их действия против высших чиновников или народных депутатов блокируются подконтрольными властям судами.

По сути, с начала Майдана обвинительного приговора не получил ни один представитель власти высокого уровня. При том, что коррупция в стране запредельна - это утверждение уже стало аксиомой и для украинцев, и для "друзей Украины" на Западе.

Мартыненко, Насиров, Розенблатт, Труханов, Аваков-младший - вот неполный список наиболее ярких фигурантов расследований НАБУ, которые проходили по серьезным делам, но в итоге они полностью буксуют.

В прошлом году антикоррупционные активисты, поддерживаемые США и Евросоюзом, перешли в активную фазу лоббирования отдельного суда для высокопоставленных коррупционеров. Главая идея - инстанция не должна зависеть от украинской власти. Иначе она не сможет ее же и судить.

По логике сторонников этой идеи, антикоррупционные судьи должны в конечном счете утверждаться представителями международных структур. Тогда будет сведен к минимуму фактор давления властей на судей (отчеты правозащитных организаций говорят, что такое давление в Украине - обыденная реальность).

Первые заявления западных партнеров о настоятельной необходимости такого суда начали звучать весной 2017 года. Но власть от них только отмахивалась.

Серьезным толчком к созданию АКСУ стали акции протеста, организованные Михаилом Саакашвили осенью 2017 года и продлившиеся до марта 2018-го. Принятие закона об Антикорсуде стало одним из требований МихоМайдана.

Параллельно с давлением сторонников Михо, о создании такого суда всё настойчивее заговорили международные кредиторы и внешние "патроны" Украины - США и ЕС. Впервые принятие закона об АКСУ стало условием выдачи очередного транша МВФ на миллиард долларов (интересно, что нынешнее принятие документа тоже сопровождалось условием "деньги в обмен на суд").

В итоге, в конце декабря 2017 года Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект.

А 1 марта - Рада приняла документ в первом чтении. И сразу напоролась на критику: в законопроекте никакого права "вето" у международных экспертов не было. А сам суд путем нехитрых манипуляций превращался в недееспособный: его попытались "нагрузить" мелкими коррупционными делами и даже обычной уголовщиной. Это вызвало очень резкую реакцию Запада, который пригрозил лишить Украину помощи.

В итоге, ко второму чтению закон был уже очищен от "шлака", заявляют антикоррупционные активисты. Впрочем, самое интересное - как оценят документ США и МВФ (в Европе уже поприветствовали его принятие).

Как будет работать ВАКС

Официально это учреждение будет называться Высший антикоррупционный суд или ВАКС.

Он будет работать в качестве суда первой и апелляционной инстанций по уголовным делам, которые открывает НАБУ. Специализация - дела в сфере коррупции, представляющие повышенную общественную опасность. Другими словами, воровство двух ящиков канцелярских скрепок из сельсовета этот суд рассматривать не будет.



ВАКС будет рассматривать: подозрения по статье 191 (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением), 262 (похищение, присвоение оружия, боеприпасов путем злоупотребления служебным положением или мошенничества), 308 (похищение наркотических веществ путем злоупотребления служебным положением), 210 (нецелевое использование бюджетных средств), 364 (злоупотребление властью), 354 (подкуп) и др.



Судьи

Интересный вопрос - а судьи кто? Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на должность антикоррупционного судьи может быть назначен любой гражданин по общим основаниям, прописанным в законе "О судоустройстве и статусе судей".

Но есть и несколько особенных критериев. Главный из них - опыт работы в международных межправительственных организациях или судах и знание международных норм по борьбе с коррупцией.

Также судья Антикорсуда должен:

- иметь стаж работы в должности судьи не менее пяти лет;



- иметь научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее семи лет;



- иметь опыт деятельности адвоката как минимум семь лет



- за последние 10 лет не работать в полиции, прокуратуре, МВД, СБУ, таможне, в налоговой, Счетной палате, Антимонопольном комитете и других ведомствах, включая антикоррупционные.



- судьей ВАКС не может стать человек, занимавший политические должности и бывший депутатом.



- в судьи не возьмут людей, имевших отношение к еще одной коррупционной сфере

- госзакупкам и совершавшие преступления на этой почве. Впрочем, не возьмут вообще никого с любой судимостью - даже если она была погашена.



Интересно, что из конечной версии закона исчезли проверки судей на полиграфе - как при наборе судей, так и ежегодные.



Гарантии безопасности судьям ВАКС выглядят внушительно. Им, а также их близким должны предоставлять государственную охрану по факту заявления об угрозах. Отдельно оговорена охрана их жилья - по умолчанию квартиры судей оборудуются сигнализацией и тревожной кнопкой.



Международные эксперты

И, наконец, самое интересное - то, что вызвало баталии вокруг закона. В суде вводится "Общественный совет международных экспертов". Это аналог Совета добродетели, которые опекает обычные суды. Именно международные эксперты (в числе которых могут быть и украинцы) решают вопросы назначения и снятия судей.

Кстати, насчет украинцев. Изначальное требование Запада - это полностью иностранный контроль над АС. Однако в Совет таки "протянули" представителей Киева.

Экспертов номинируют организации, у которых есть международные договоры с Украиной – Евросоюз, ГРЕКО (группа государств по борьбе с коррупцией), OECD (Организация экономического сотрудничества и развития). Интересно, что МВФ - одного из ключевых лоббистов закона - в этом списке нет.

Международными экспертами считаются люди, которые работали в сфере судоустройства или обвинения в других странах, которые могут подтвердить происхождение своих доходов и имущества, а также имеют безупречную репутацию. Иностранным экспертам украинский бюджет компенсирует визиты в страну по делам ВАКС.

Это, кстати, интересный момент: получается "контролерам" от международных структур Украина будет выплачивать билеты и суточные. А также оклад на уровне судьи Верховного суда.

Но главное - у международных экспертов есть право "вето" на назначение или увольнение того или иного судьи. Правда, в закон заложен механизм его преодоления. Это можно сделать большинством голосов совместной комиссии, которая состоит из Совета международных экспертов и ВККСУ - Высшей квалификационной комиссии судей.

Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов совета международных экспертов (то есть, не менее трех человек). Такая оговорка успокоила антикоррупционных активистов - по сути, запрет международных эмиссаров только он сами могут и отменить.

В целом, главные лоббисты закона в Раде довольны - среди них в основном группа еврооптимистов. Теперь осталось дождаться реакции международных структур. Венецианская комиссия, к которой апеллировали украинские власти, принимая закон, уже одобрила его принятие.

"С большим удовлетворением, я бы даже сказал, с большой радостью я узнал о сегодняшнем решении Верховной Рады принять закон о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, закон принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады с сегодняшним голосованием и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в принятие закона", - сказал глава комиссии Джанни Букиккио.

Букиккио подчеркнул, что это является важным шагом вперед для Украины, Европы и "для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции".

"Сегодняшнее голосование показывает, что Украина полна решимости продолжать путь реформ и европейской интеграции. Сейчас я призываю всех заинтересованных лиц обеспечить быстрое создание суда и предоставить ему соответствующие средства для его функционирования", - подытожил президент.

Правки в законопроект, принятые за 5 минут до голосования: