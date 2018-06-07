Эксперты подсчитали, что за последний год (апрель прошлого года к апрелю нынешнего) на среднюю заработную плату в среднем по стране можно купить картофеля на 227 кг или 27% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он пишет, что пятерка лидеров по увеличению потребления картофеля за год выглядит следующим образом: Черниговская область +354 кг, Тернопольская +337 кг, Днепропетровская +317 кг, Львовская +301 кг, Закарпатская область +295 кг.

Единственная область, где за год уменьшилось потребление картофеля, это Киевская область -13 кг.

Наименьшие темпы роста покупательной способности в картофеля в Хмельницкой +31 кг, Винницкой +44 кг, Харьковской + 80 кг и Черкасской +123 кг областях.

Дорошенко также отмечает, что больше картофеля за среднестатистическую зарплату можно купить в столице- 1394 кг. В ТОП-5 также входят Ровенская область – 1180 кг, Львовская – 1148 кг, Тернопольская – 1130 кг, Волынская – 1110 кг. Далее идут Донецкая область с 1105 кг картофеля, Запорожская область с 1094кг, Ивано-Франковщина с 1085, Закарпатье из 1039, Винницкая с 1035, Днепропетровская область – 1034, Киевская – 1015, Сумская – 1012кг.

"Пасут задних" Херсонщина с 827 кг, Луганская область с 832 кг, Одесская область с 840 кг, Кировоградская область с 849 кг, Черкасская с 905кг. "Могу предположить, что одесситы тратят на картошку то, что осталось после отдыха на Ланжероне. Разница между первым и последним, то есть Киевом и Херсоном составляет 567 кг, или 60%", - пишет Дорошенко.

При этом средний показатель увеличения средней заработной платы за год составляет 27%, а в регионах-лидерах – 36%.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что на среднюю зарплату в этом году можно купить на 50 кило сала меньше, чем в прошлом.

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