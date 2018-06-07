Звездный форвард Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду, который готовится к поединкам чемпионата мира по футболу - 2018, заявил о том, что нужно реально оценивать шансы команды с Пиренеев на успех.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на Goal.

"Мы знаем, что не являемся фаворитами турнира. Нам следует быть реалистами, но в футболе нет ничего невозможного. Думаю, Португалии нужно двигаться от матча к матчу. Нам предстоит очень непростой групповой этап, но с этим составом сборная должна ставить перед собой большие цели, и я уверен, что мы приложим максимум усилий. Могу точно сказать, что команда будет биться до конца, как и на чемпионате Европы в 2016 году. Посмотрим, что из этого выйдет", - заявил КриРо.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира - 2018 сборной Португалии предстоит встретиться с Испанией, Ираном и Марокко.

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