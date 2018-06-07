Защита арестованноо и находящегося в СИЗО СБУ народного депутата Украины Надежды Савченко подала административный иск к Верховной Раде "о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений". Об этом пресс-служба политика сообщает в Facebook.

Фото: facebook.com

"Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск "о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений. Ответчиком выступает Верховная Рада", - говорится в сообщении пресс-службы нардепа.

"Надежда обжалует решение о привлечении к ответственности и арест, которые позорно, незаконным образом, проголосованы парламентом", - пояснила пресс-служба суть иска.

На первой странице размещенной в соцсети фотокопии иска указано, что он подан адвокатом Константином Глобой в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Савченко.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко из тюрьмы обратилась к главе СБУ по делу Бабченко.

Также мы сообщали о заявлении СБУ о том, что детектор лжи показал, что Савченко готовила теракты.