Знаменитый бразильский футболист Пеле, которого называют не иначе как Король футбола, сделал неожиданное заявление в преддверии чемпионата мира - 2018, который пройдет в России.

Великий футболист считает, что у сборной Бразилии нет настоящей команды.

Об этом передает ESPN GB.

"Я абсолютно уверен в тренере Тите. Меня беспокоит лишь одна вещь: до чемпионата мира осталось всего несколько дней, а у нас все еще нет подходящей команды. Индивидуально все игроки хороши. Но мы не команда. Для меня Неймар - один из лучших игроков в мире. Сейчас он более зрелый и опытный футболист, но он не выиграет чемпионат мира в одиночку. В таких турнирах побеждают только команды.

Лучшей сборной Бразилии была команда 1970 года. Тогда на чемпионате мира мы провели вместе более шести месяцев. Именно поэтому у нас все получилось", - заявил Пеле.

На групповом этапе чемпионата мира - 2018 сборная Бразилии встретится с Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.

Ранее "Страна" сообщала, что Пеле не приедет в Россию на чемпионат мира - 2018.

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