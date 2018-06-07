Обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, обвиняемых в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины, будет рассматривать суд присяжных 15 июня этого года в 10:30.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Шевченковского суда Евгений Сидоров в четверг, 7 июня.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из здания суда.

Перед этим райсуд принял к рассмотрению сам обвинительный акт.

Судья огласил резолютивную часть решения, полный текст "ухвалы" будет издан 12 июня.

Видео: Страна.ua

Как и ходатайствовали обвиняемые, вердикт им будет выносить "смешанная" коллегия - двое профессиональных судей и трое присяжных (их отберёт автоматизированная система).

Стоит отметить, что начав сегодня подготовительное слушание с самого начала, судьи за шесть часов и одно заседание постановили решение, на которое ранее не могли выйти полгода.

Это явная победа стороны гособвинения. Процесс обещает быть очень горячим и жарким. Когда сегодня адвокаты Полищука и Медведько поняли, что судьи "убыстрили" рассмотрение, начались публичные пикировки и скандалы. Но уловка с закрытыми дверями не дала националистам подключить группу поддержки, и в результате заседание проходило с участием не более 15 свободных слушаний. С учётом анонсом адвокатов обвиняемых можно предположить, что на слушание по сути стянется значительная группа поддержки националистов.

Очевидно, что процессуальная чистота хода сегодняшнего подготовительного заседания и скорость принятия решения ещё встанет на повестке дня в будущем.

Впрочем, в беседе со "Страной" прокурор по делу Александр Жила рассказал, что определённые вопросы к этому могут возникнуть, но действующее законодательство и судебная практика не даёт четкого ответа, каким образом и на какой стадии рассматривать жалобы сторон в деле - на стадии подготовительного заседания, или в ходе слушаний по сути. По словам Жилы, он (как и ранее представители потерпевшей стороны) склоняется к версии, что с момента передачи дела Бузины в суд адвокаты националистов затягивали рассмотрение дела, при том что в подготовительной стадии суд должен был решить только моменты технического характера, и дать ответ - принимается ли обвинительный акт к рассмотрению.

Ранее "Страна" сообщала, что в суде обнулили результаты процесса по убийству Бузины. Дело начали слушать с начала.

Также после того, как суд по делу Бузины отклонил отвод судьи Щебуняевой адвокаты заявили отвод всей коллегии.