Верховная Рада проголосовала за увольнение Александра Данилюка с поста главы Минфина.

"За" принятие проекта правительственного постановления проголосовали 254 депутата.

Перед голосованием в парламенте с трибуны выступил сам Данилюк, который рассказал о своих достижениях на посту министра финансов.

"С честью и гордостью я отстаивал перед международными партнерами. Более года ГФС в Украине имеет полностью контролируемого и полулегитимного руководителя. Поэтому реформа этого органа не происходит. Работа ГФС пронизана коррупцией и является элементом торгов между политическими силами", - заявил Данилюк.

Он также попросил своих оппонентов "не руководствоваться подростковыми комплексами, которые могут стоить Украине миллиарды".

После Данилюка, слово взял премьер Владимир Гройсман. Он заявил, что письмо Данилюка послам G7 встретило его во время командировки в Брюсселе.

"Я дал министру финансов две недели, чтобы исправить ситуацию", - отметил Гройсман, добавив, что его просьба не была выполнена.

"Там (в Минфине - Прим.Ред.) сильная команда, мы будем и дальше работать, Украина будет только сильнее", - добавил Гройсман, обращаясь к депутатам.

Напомним, конфликт премьера с министром финансов Александром Данилюком вышел в публичную плоскость в мае, когда на заседании Кабмина между ними произошла перепалка. Во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого подано давно. Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать.

Позже Данилюк объяснил журналистам, что причина конфликта в разногласиях с премьером по реформе ГФС. Кабмин проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой, что вызвало протест Минфина.

В ответ Данилюк написал письмо странам G7 о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом с целью "избежать двусмысленности и манипуляций". Он описал конфликт с премьером и нежелание последнего назначить его заместителем Яну Бугримову. По его словам, президент пытался назначить человека, которого лоббировали Кононенко/Южанина, - сначала это был Уманский, позже Воробей. Из-за того, что Данилюк не согласовывал эти кандидатуры, он два года работает без заместителя. Данилюк также указал, что действующая власть мешала реформированию ГФС. По его словам, Гройсман заблокировал назначение постоянного главы ГФС и его заместителей.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман подписал представление в Раду на увольнение главы Минфина Данилюка.