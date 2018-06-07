В сессионном зале Киеврады радикалы выломали дверь. Фото
Сегодня, 7 июня во время сессии Киевского городского совета активисты выломали дверь в сессионный зал.
Об этом сообщают "Украинские новости".
С начала заседания в кулуарах присутствовали около 80 активистов и 30 человек с символикой "Национального корпуса" и "Национальных дружин".
После того, как депутаты не смогли принять решение о разрыве договора с инвестором, который предусматривал строительство торгового центра на Почтовой площади, неизвестные с символикой "Национальных дружин" выломали дверь в сессионный зал Киевсовета и заблокировали выход депутатов из зала.
Фото: ukranews.com
Секретарь горсовета Владимир Прокопив объявил перерыв в работе горсовета до 14:30.
По состоянию на 13:15 в Киевсовете на улице Крещатик, 36 находились около 30 представителей Национальной полиции, которые предотвращали дальнейшие действия активистов.
Ранее "Страна" сообщала, что Киеврада разорвала договор о строительстве ТРЦ на Почтовой площади.
Также в Киеве радикалы разнесли стройплощадку и избили охранников, сняв их унижение на камеру.