Сегодня, 7 июня во время сессии Киевского городского совета активисты выломали дверь в сессионный зал.

Об этом сообщают "Украинские новости".

С начала заседания в кулуарах присутствовали около 80 активистов и 30 человек с символикой "Национального корпуса" и "Национальных дружин".

После того, как депутаты не смогли принять решение о разрыве договора с инвестором, который предусматривал строительство торгового центра на Почтовой площади, неизвестные с символикой "Национальных дружин" выломали дверь в сессионный зал Киевсовета и заблокировали выход депутатов из зала.

Фото: ukranews.com

Секретарь горсовета Владимир Прокопив объявил перерыв в работе горсовета до 14:30.

По состоянию на 13:15 в Киевсовете на улице Крещатик, 36 находились около 30 представителей Национальной полиции, которые предотвращали дальнейшие действия активистов.

Ранее "Страна" сообщала, что Киеврада разорвала договор о строительстве ТРЦ на Почтовой площади.

Также в Киеве радикалы разнесли стройплощадку и избили охранников, сняв их унижение на камеру.