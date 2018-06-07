Чем ближе чемпионат мира по футболу - 2018, тем сильнее ажиотаж вокруг Мундиаля. И пока букмекеры принимают ставки на исход матчей, наследники легендарного осьминога Пауля тоже готовятся вступить в дело.

Официальным оракулом Мундиаля в ФИФА назначили глухого кота Ахилла из питерского Эрмитажа.

Об этом передает канал Интер.

13 июня, за день до матча открытия Россия - Саудовская Аравия, на специальной пресс-конференции ФИФА в Петербурге, Ахиллу выдадут официальный сертификат, подтверждающий его высокий статус оракула. А потом кот сделает первое предсказание на итог первого матча Мундиаля. Перед Ахиллом поставят две миски с кормом. Из чьей посуды поест оракул, значит та команда и победит.

Эта работа не будет новой для Ахилла. Глухой от рождения кот удивил всех своими "способностями" на Кубке Конфедераций, угадав исход почти всех матчей, включая финал.

Напомним, что самым знаменитым из животных-оракулов был осьминог Пауль из Германии. Он специализировался на матчах бундестима и почти никогда не ошибался в прогнозах. На Евро-2012 в роли предсказателей выступили розовый хряк по кличке Фунтик и хорек по имени Фред. На чемпионате мира -2014 в Бразилии главным оракулом стала морская черепаха по прозвищу Большая Голова.

Ранее "Страна" сообщала, что на Интере рассказали, как будут показывать матчи чемпионата мира по футболу.