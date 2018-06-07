4 женщин и 2 мужчин получили ранения в результате обстрела маршрутного автобуса в неподконтрольном Украине поселке Голубовское (Луганской области). Об этом сообщили представители "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишут сепаратистские СМИ.

"7 июня 2018 года в 10.30 в результате минометного обстрела (калибра 82 мм) населенного пункта Голубовское в районе улицы Первомайская получили ранения различной степени тяжести шесть пассажиров маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.

"Пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу. Более подробная информация уточняется", - добавили в СЦКК.

Также уточняется, что обстрелу подвергся микроавтобус марки "Газель", который вез пассажиров из Стаханова.

Ранее сообщалось, что до 9 июня на Донбассе в связи с обострением ситуации будет находиться первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг.

Также мы писали, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: переговоры в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе не решают проблем Украины и создают ситуацию замороженного конфликта.