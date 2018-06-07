Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев прокомментировал заявления представителей КГГА, которые обвиняют газового монополиста в проблемах с поставками горячей воды в столице.

Об этом Коболев написал на своей странице в сети Facebook.

"Не удивляет ничего. Даже мэр Киева, временно бежал за границу, чтобы не было стыдно за свои собственные решения. Господин Кличко может дебаты в прямом эфире? Хватит прятаться за спины прислужников. Вы же когда-то были смелым человеком. Не уверен, что честным, но были ... Обсудим все спорные вопросы вживую перед камерами. Хватит смелости?", - написал он.

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Напомним, продолжается конфликт между киевской городской властью и НАК "Нафтогаз Украины" по поводу поставок газа, необходимого для работы котельных и ТЭЦ столицы.

НАК "Нафтогаз Украины" готов поставлять газ исключительно на условиях соблюдения украинского законодательства, а именно ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении".

В КГГА утверждают, что не признают этой нормы закона и обвиняют "Нафтогаз" в шантаже. Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, отсутствие газоснабжения будет означать отсутствие горячей воды в 70% домов Киева.

С 1 мая Управления тепловыми сетями и котельными Киева перешло от ПАО "Киевэнерго" в муниципальный предприятия "Киевтеплоэнерго", подчиненного КГГА.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" назвал условие, при котором горячая вода вернется в квартиры киевлян уже завтра.

Также Киев останется без горячей воды, пока "Киевтеплоэнерго" не погасит долги "Нафтогазу".