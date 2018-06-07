На своем заседании 7 июня, Верховная Рада назначила аудитора НАБУ по своей квоте.

Им стал 82-летний доктор юридических наук Владимир Василенко.

"За" проголосовали 289 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

До голосования Антикоррупционный комитет одобрил две кандидатуры на должность аудитора. Депутаты выбирали между украинским юристом-международником Владимиром Василенк и бывшим федеральным прокурором США Томасом Файерстоуном.

Владимир Василенко работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Он также отец действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко.

Всего на новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подавались пять кандидатов.

Напомним, что аудит деятельности Бюро должна проводить комиссия в составе трех человек, по одному из которых назначают президент, Верховная Рада и Кабинет министров. На этом согласительном совете лидеры обеих провластных фракций БПП и НФ призвали парламент скорее сделать выбор из нововнесенных пяти кандидатур на должность аудитора.

Антикоррупционное лобби внутри парламента боится, что аудит, который обязательно будет после избрания всех трех проверяющих НАБУ, обернется отставкой директора бюро Артема Сытника, который, как считают группа поддержки Бюро, поперек горла высокопоставленным коррупционерам.

Как сообщала "Страна", в марте голосование по аудитору для НАБУ сорвал звонок из посольства США.