Пять тысяч человек намерены принять участие в Марше равенства, который состоится в Киеве 17 июня 2018 года . Об этом на брифинге сообщила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник, передает УНН.

"17 июня состоится Марш Равенства. Он будет насчитывать 5 тысяч участников. Организаторы с полицией и городскими властями провели ряд встреч по мерам безопасности в этот день", - сказала Панухник и уточнила, что Марш начнется, в 9:00 возле Национальной оперы. О деталях маршрута сообщат позже.

В программе нынешнего "КиевПрайд" политическая дискуссия с участием депутатов Европарламента и депутатов Верховной Рады.

Целевой аудиторией прайд-недели являются украинские и западные политики, привлечение их внимания к проблемам ЛГБТ, и соответственно представители ЛГБТ-сообщества.

Нынешняя программ начнется с прайд-кино, затем продолжится прайд-неделя, а 12 июня будет презентовано исследование о правах ЛГБТ.

На 13 июня запланировано открытие ПрайдХаус. 14 и 15 июня состоится прайд-форум, на котором соберутся представители из европейского пространства.

8, 9 и 10 июня будут показывать документальные ленты по темам идентичности, сексуальности, религиозных убеждений. Также состоятся выставки и арт-перфомансы.

В этом году слоганом "КиевПрайд" станет фраза "Страна свободных: будь собой".

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко ответил на петицию с просьбой запретить марши ЛГБТ.

Также мы сообщали, что из-за взрыва петарды на акции ЛГБТ в Запорожье ранение получил полицейский.