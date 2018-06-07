Закон об Антикоррупционном суде сегодня, 7 июня был принят с учетом требований международных партнеров.

Об этом председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, только розданное в зале решение комитета предоставляет международников право вето, которое требовали и мы, и МВФ, и другие международные партнеры", - написал он.

Он отметил, что остается вопрос о процедуре делегирования международников. "В предложенном для голосования проекте делегировать экспертов не смогут Всемирный Банк и OECD, потому что у них с Украиной не международные договоры. Так же дискуссия сможет делегировать ЕС. За законопроект надо голосовать, исправив проблему с OECD и Всемирным Банком (возможно ЕС)", - отметил он и добавил, что с правом вето для международных экспертов проблем нет.

Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Ранее "Страна" сообщала, что Лещенко опубликовал скандальную правку к закону об Антикоррупционном суде.

Также Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. "За" - 315 голосов.