В четверг, 7 июня, на проспекте Победы в Киеве с Берестейского моста упал кусок бетона, который рухнул на проезжавший автомобиль. Пассажир авто, проезжавшего в тот момент под путепроводом, получил серьезную травму.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"У станции метро Берестейской от путепровода отвалился или кто-то бросил (пока непонятно) огромный кусок бетона и упал на проезжающий мимо автомобиль Renault. Увы, пострадал пассажир авто, его госпитализировали с серьезной травмой руки (практически оторвало)", - говорится в сообщении.

На месте работают патрули полиции медики скорой.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что один из проектировщиков моста Метро в Киеве заявил. что он может рухнуть, но власти Киева заявили, что мост ограниченно работоспособный.

Как сообщала "Страна", Шулявский мост начнут частично перекрывать в ближайшие дни.