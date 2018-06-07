Президент России Владимир Путин прокомментировал обострение ситуации на Донбассе.

Во время "прямой линии" ему задали вопрос, что будет, если украинская армия пойдет в наступление.

"Если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые там живут в ЛНР и ДНР. Мы оказываем этим республикам помощь и будем делать это дальше", - заявил президент РФ.

Российский президент утверждает, что СММ ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов именно со стороны ВСУ.

"Мы видим, что там происходит. Мы видим, как люди все это переносят....Мы оказываем помощь и будем делать дальше. В целом то, что происходит там, - печально", - сказал Путин.

Он также заявил, что ситуация нагнетается перед украинскими выборами.

"Мне иногда кажется, что Украина, вступая в новый политический цикл...Это выборы в Раду, это президентские выборы...Ситуация в этой связи усугубляется. Нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему "ЛНР" и "ДНР". В том числе, потому что ей не нужны избиратели с этих территорий, потому что ясно, что за эту власть они никогда не проголосуют. Если власть продолжит грабить народ и откладывать деньги на черный день в офшоры, ничего хорошего не произойдет".

Напомним, Путин сегодня проводит свою традиционную "прямую линию". Это ежегодная программа, во время которой он в прямом эфире отвечает на обращения и вопросы граждан России. "Страна" ведет онлайн-хронику мероприятия.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о полицейской операции на Донбассе в ближайшее время.