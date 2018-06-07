Арестованная по подозрению в организации теракта нардеп Надежда Савченко обратилась с депутатским обращением к главе СБУ Василию Грицаку с требованием предоставить информацию о том, какие меры реагирования были приняты после заявления Бориса Германа о том, что люди из окружения нардепа Сергея Пашинского финансируются из личного фонда президента России Владимира Путина. Об этом пресс-служба Савченко сообщила на странице нардепа в Facebook.

Фото: facebook.com

"Недавно, во время прямой трансляции из зала судебных заседания, при избрании меры пресечения Борису Герману, он публично заявил, что люди из окружения народного депутата Украины от "Народного фронта", Председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Сергея Пашинского финансируются из личного фонда российского диктатора Владимира Путина. Заявление Бориса Германа прозвучало под данной им клятвой, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей. Продолжая выполнять обязанности народного депутата Надежда Савченко обратился с депутатским обращением к председателю СБУ с требованием предоставить информацию о том, какие меры реагирования были приняты, давалась ли правовая оценка органами Службы безопасности Украины заявлениям Германа Б.

Также Савченко обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" по поводу позорного факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского - Антона Пашинского, что противоречит, как минимум, ст. 1 ЗУ "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Пашинский хочет открывать дела против журналистов за сообщения, которые "подрывают обороноспособность".

Также мы сообщали о заявлении Бориса Германа о том, что часть лиц из окружения Пашинского финансируются из личного фонда Путина.