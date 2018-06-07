Популярная певица Светлана Лобода, которая 24 мая родила второго ребенка, обнародовала тизер нового клипа, где танцует с большим животом. Премьера видео запланирована на 8 июня.

Клип на композицию "SuperSTAR" опубликован на youtube-канале певицы. За три дня видео посмотрели почти 2 миллиона пользователей.

В клипе у подтанцовки певицы тоже заметны большие животики, как у беременных. Пока неизвестно, действительно ли певица исполняла такие энергичные танцы на последнем месяце беременности. У нее уже был опыт съемок в клипе с накладными частями тела, например, в видео на песню "Жить легко".

В декрете певица не планирует засиживаться. Уже осенью должны выйти новые песни и клипы на них. Кстати, в конце октября состоится концерт артистки в Москве. Лобода будет выходит на сцену Crocus City Hall два дня подряд со своим "Космическим шоу".

Напомним, что Лобода отказалась отвечать на вопросы журналистов об отце и имени своей дочери.

Как сообщала "Страна", Светлана Лобода впервые появилась на публике после рождения своей второй дочери. В соцсети артистка показала, как посетила день рождения пресс-секретаря популярного российского певца Филиппа Киркорова.