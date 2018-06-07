На Львовщинем 5 человек травмированы в результате крупного ДТП. Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

Инцидент произошел в среду, 6 июня, около 19:10 на автодороге "Киев - Чоп" в Пустомытовском районе, где столкнулся автомобиль Opel Vectra и тягач Volvo.

Фото: Varta1

"В результате столкновения водитель Opel и четверо его пассажиров, жители Золочева и Золочевского района в возрасте от 36 до 67 лет, получили телесные повреждения, в том числе переломы и ушибы", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке преемник Моторолы попал в ДТП. Сам он в реанимации, спутница погибла.

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